Анна Ризатдинова стала чемпионкой мира по гимнастике
20:30, 28 августа 2013Спорт
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В первом же финале мирового первенства в Киеве украинка завоевала первое место
Анна Ризатдинова / Фото : Вконтакте
Украинка Анна Ризатдинова выиграла финальные соревнования Чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнении с обручем.
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Как передает корреспондент УНИАН, это был первый финал в рамках соревнований.
Анна Ризатдинова за свою композицию получила от судей 18,266 балла, в то время как ее основные конкурентки россиянки Яна Кудрявцева (18,250) и Маргарита Мамун (18,233) финишировали, соответственно, на втором и третьем местах.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по художественной гимнастике в Киеве проходит с 27 августа по 1 сентября.
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