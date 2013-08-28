Анна Ризатдинова стала чемпионкой мира по гимнастике

Украинка Анна Ризатдинова выиграла финальные соревнования Чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнении с обручем.

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Как передает корреспондент УНИАН, это был первый финал в рамках соревнований.

Анна Ризатдинова за свою композицию получила от судей 18,266 балла, в то время как ее основные конкурентки россиянки Яна Кудрявцева (18,250) и Маргарита Мамун (18,233) финишировали, соответственно, на втором и третьем местах.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по художественной гимнастике в Киеве проходит с 27 августа по 1 сентября.