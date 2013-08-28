«Металлист» подумывает продолжить борьбу с УЕФА и CAS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФК «Металлист» со ссылкой на комментарий Пивоварова.

«Конечно же, мы огорчены, так как до последнего верили, что УЕФА и CAS взвешенно подойдут к этой ситуации. Мы продолжим отстаивать нашу позицию в правовом поле. Мы не понимаем, почему было проигнорировано решение Верховного суда Швейцарии, который поставил большой вопрос над изначальным решением CAS. Мы ждем рассмотрения этого дела по существу, и, вполне возможно, подадим апелляцию в Верховный суд Швейцарии и на сегодняшнее решение CAS», - сказал Пивоваров.

Он опроверг слухи о том, что в связи с дисквалификацией «Металлист» собираются покинуть ведущие игроки.

«Также, хочу отметить, что распространяемая информация о том, что клуб якобы покидают наши ведущие игроки не более чем домыслы и провокация. Металлист как никогда силен, собран и готов к новым победам. Впереди серьезный матч с «Шахтером», к которому сейчас идет активная подготовка», - отметил первый вице-президент клуба.

Пивоваров также выразил уверенность, что «Металлист» в будущем вернется в Лигу Чемпионов.

«Все видели, что клуб в честной борьбе завоевал свое право участвовать в Лиге Чемпионов. Я благодарен вам за веру в команду и преданность клубу. Уверен, мы еще вернемся в Лигу Чемпионов», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал харьковскому футбольному клубу «Металлист» в удовлетворении апелляции на решение УЕФА о дисквалификации клуба сроком на один год из еврокубковых соревнований.

В свою очередь Союз европейских футбольных ассоциаций поприветствовал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Справка УНИАН. 14 августа рабочая группа UEFA приняла решение заменить харьковский «Металлист» на греческий ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов из-за того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал матч украинской футбольной Премьер-лиги "Металлист" - "Карпаты", сыгранный в апреле 2008 года, договорным. Верховный суд Швейцарии приостановил вердикт CAS, но в самом Лозаннском суде сначала отказались временно отменять дисквалификацию харьковчан. Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал харьковскому футбольному клубу "Металлист" в удовлетворении апелляции на решение УЕФА.