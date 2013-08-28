Экс-игрок "Шахтера" Виллиан подписал контракт с "Челси"
16:46, 28 августа 2013Спорт
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Бывший игрок донецкого "Шахтера" Виллиан, на протяжении нескольких сезонов считавшийся лидером украинской команды в Премьер-лиге и Лиге Чемпионов, подписал контракт с английским "Челси".
Виллиан будет играть в "Челси"
Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба. 25-летний бразилец подписал контракт с лондонской командой на 5 лет. В составе "синих" он будет играть под номером 22.
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Сумма сделки в официальном сообщении не указывается. Английская пресса оценивает сделку в 35 млн евро.
"Челси - один из лучших клубов мира. Я очень рад, что стал его частью", - сказал Виллиан после подписания контракта.
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