Экс-игрок "Шахтера" Виллиан подписал контракт с "Челси"

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба. 25-летний бразилец подписал контракт с лондонской командой на 5 лет. В составе "синих" он будет играть под номером 22.

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Сумма сделки в официальном сообщении не указывается. Английская пресса оценивает сделку в 35 млн евро.

"Челси - один из лучших клубов мира. Я очень рад, что стал его частью", - сказал Виллиан после подписания контракта.