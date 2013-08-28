УЕФА приветствует решение CAS о дисквалификации "Металлиста"

Об этом сообщается в релизе на официальном сайте УЕФА.

В сообщении, в частности, отмечено, что УЕФА с удовлетворением воспринял решение CAS касательно апелляций турецкого "Фенербахче" и "Металлиста" на санкции, наложенные организацией против клубов 15 июля и 14 августа соответственно.

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Завтра, 29 августа, после обеда УЕФА примет решение о санкциях, которые будут применены к "Фенербахче". Скорее всего, турецкий клуб, также как и "Металлист", исключат из еврокубков в сезоне 2013/14.

Как сообщал УНИАН,14 августа рабочая группа UEFA приняла решение заменить харьковский «Металлист» на греческий ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов из-за того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал матч украинской футбольной Премьер-лиги "Металлист" - "Карпаты", сыгранный в апреле 2008 года, договорным. Верховный суд Швейцарии приостановил вердикт CAS, но в самом Лозаннском суде сначала отказались временно отменять дисквалификацию харьковчан. Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал харьковскому футбольному клубу "Металлист" в удовлетворении апелляции на решение УЕФА.