Фоменко обнародовал состав сборной на матчи с Англией и Сан-Марино

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, в составе команды - 25 игроков.

В частности, на подготовку к матчам приглашены следующие футболисты.

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Вратари: Андрей Пятов («Шахтер», Донецк), Максим Коваль («Динамо», Киев), Рустам Худжамов («Ильичевец», Мариуполь).

Защитники: Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все - «Шахтер») Евгений Хачериди («Динамо»), Виталий Мандзюк, Артем Федецкий (оба - «Днепр», Днепропетровск).

Полузащитники: Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Роман Безус (все - «Динамо»), Евгений Коноплянка, Руслан Ротань (оба - «Днепр»), Николай Морозюк («Металлург», Донецк), Тарас Степаненко, Дмитрий Гречишкин (оба - «Шахтер»), Эдмар Галовский («Металлист», Харьков), Денис Дедечко («Ворскла», Полтава), Анатолий Тимощук («Зенит», Санкт-Петербург, Россия), Дмитрий Хомченовский («Заря», Луганск), Александр Ковпак («Севастополь»).

Нападающие: Евгений Селезнев, Роман Зозуля (оба - «Днепр»), Марко Девич («Металлист»).

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Сан-Марино состоится 6 сентября во Львове, а встреча Украина - Англия - 10 сентября в Киеве.