Металлисту отказали в апелляции - Пивоваров

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-президент клуба Константин Пивоваров.

В частности, Пивоваров отметил: "Нам отказали в апелляции. В еврокубках в этом году точно не играем".

Официального подтверждения этой информации на сайте суда пока не появилось.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа рабочая группа UEFA приняла решение заменить харьковский «Металлист» на греческий ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов из-за того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал матч украинской футбольной Премьер-лиги "Металлист" - "Карпаты", сыгранный в апреле 2008 года, договорным.

Верховный суд Швейцарии приостановил вердикт CAS, но в самом Лозаннском суде сначала отказались временно отменять дисквалификацию харьковчан. 28 августа CAS обнародует окончательное решение по апелляции «Металлиста» о допущении в еврокубки после положительного вердикта Верховного суда Швейцарии.