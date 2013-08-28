На US Open украинка Свитолина выбила "сеянную" словачку

18-летняя харьковчанка Элина Свитолина стала автором одной из сенсаций первого круга. Она переиграла в двух сетах 17-ю сеянную в Нью-Йорке словачку Доминику Цыбулкову - 6:4, 6:3. Во втором круге юная украинка сыграет с американкой Кристиной Макгейл, сообщает Радио Свобода.

Еще двое представителей Украины свои ракетки уже после первого матча зачехлили. Леся Цуренко в трех партиях проиграла чешской теннисистке Люси Шафаржовой - 3:6, 6:2, 4:6. Сергей Стаховский в тяжелом пятисетовом поединке уступил французу Жереми Шарди - 4:6, 6:4, 2:6, 6:4, 4:6.

В среду на US Open стартует первая ракетка Украины среди мужчин Александр Долгополов. Он сыграет с бельгийцем Дэвидом Жоффеном.