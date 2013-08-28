Решение по делу "Металлиста" CAS огласит сегодня до полудня
Вице-президент футбольного клуба "Металлист" Константин Пивоваров заявляет, что решение по делу об отстранении "Металлиста" от участия в еврокубках будет обнародовано до полудня среды, 28 августа.
Об этом Пивоваров написал на своей странице в Facebook.
Также вице-президент ФК "Металлист" добавил: "Стороны высказали свои аргументы. Сейчас перерыв, потом вопросы и заключительная часть. ПАОК является третьей стороной на слушаниях. У них очень хороший адвокат. И они даже более активны в позиции против нас, чем UEFA. Неприятно".
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Как сообщал УНИАН, 14 августа рабочая группа UEFA приняла решение заменить харьковский «Металлист» на греческий ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов из-за того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал матч украинской футбольной Премьер-лиги "Металлист" - "Карпаты", сыгранный в апреле 2008 года, договорным.
Верховный суд Швейцарии приостановил вердикт CAS, но в самом Лозаннском суде сначала отказались временно отменять дисквалификацию харьковчан. 28 августа CAS обнародует окончательное решение по апелляции «Металлиста» о допущении в еврокубки после положительного вердикта Верховного суда Швейцарии.