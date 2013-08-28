Начался украинский Чемпионат мира по футболу

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском совете Тернополя, участие в чемпионате принимают 8 команд, которые представляют Канаду, Эстонию, Беларусь, Приднестровье, Польшу, Румынию и Испанию. Также вместе с ними будет бороться команда городского совета.

«Приехав в Украину, мы не просто играем в футбол. Футбол нас объединяет, объединяет украинцев, которые разбросаны по разным уголкам нашей Земли. В прошлом году на первом чемпионате среди украинских диаспорных команд было только четыре команды, в этом году нам удалось почти удвоить предыдущее количество. Убеждена, на следующий год нас будет еще больше», – сказала на открытии соревнований президент Международного общественного объединения «Четвертая Волна» Анна Кисиль.

Организаторами II Чемпионата мира по футболу среди украинских диаспорных команд является Тернопольский городской совет, Лига предпринимателей «Українська справа», Международное общественное объединение «Четвертая Волна».

Соревнования продляться три дня, проходят они на 4-х стадионах.