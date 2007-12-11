Моуринью долго думал и отказался, слово за Фабио Капелло

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Англии по футболу. Португальский специалист признал, что он вел переговоры с руководством Ассоциации футбола Англии (FA), но не назвал причины, по которым он решил не претендовать на работу в национальной команде этой страны, сообщает Sky News.

Заявление Моуринью было опубликовано на сайте агента тренера Жорже Мендеша. Португалец рассказал, что вел переговоры с руководителями FA Брайаном Барвиком (исполнительный директор) и сэром Тревором Брукингом (директор по развитию).

"После долгих раздумий я решил исключить себя из списка претендентов на пост главного тренера сборной Англии, хотя для меня это было бы фантастическим назначением", - отметил Моуринью.

После отказа португальца главным кандидатом на должность наставника английской команды стал итальянец Фабио Капелло. Последним местом его работы был мадридский "Реал", с которым Капелло выиграл чемпионат Испании - 2006/07, но был вынужден уйти из клуба из-за разногласий с руководством.

Лента.ру