Результаты матчей Лиги чемпионов

23:36, 27 августа 2013
Спорт
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Завершились сегодняшние ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Базель - Лудогорец 2:0. Первый матч - 4:2

Легия - Стяуа 2:2 (1:1)

Арсенал - Фенербахче 2:0 (3:0)

ПАОК - Шальке 2:3 (1:1)

Аустрия - Динамо (Загреб) 2:3 (2:0)

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Напомним, что завтра раунд плей-офф завершат

Зенит - Пасуш (Первый матч - 4:1)

Милан - ПСВ (1:1)

Марибор - Виктория (1:3)

Селтик - Шахтер (Караганда) (0:2)

Реал Сосьедад - Лион (2:0)

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