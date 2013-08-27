Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились сегодняшние ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Базель - Лудогорец 2:0. Первый матч - 4:2 Легия - Стяуа 2:2 (1:1) Арсенал - Фенербахче 2:0 (3:0) ПАОК - Шальке 2:3 (1:1) Аустрия - Динамо (Загреб) 2:3 (2:0) *** Напомним, что завтра раунд плей-офф завершат Зенит - Пасуш (Первый матч - 4:1) Милан - ПСВ (1:1) Марибор - Виктория (1:3) Селтик - Шахтер (Караганда) (0:2) Реал Сосьедад - Лион (2:0)

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