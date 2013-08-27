Результаты матчей Лиги чемпионов
23:36, 27 августа 2013Спорт
2108
Завершились сегодняшние ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Базель - Лудогорец 2:0. Первый матч - 4:2
Легия - Стяуа 2:2 (1:1)
Арсенал - Фенербахче 2:0 (3:0)
ПАОК - Шальке 2:3 (1:1)
Аустрия - Динамо (Загреб) 2:3 (2:0)
***
Напомним, что завтра раунд плей-офф завершат
Зенит - Пасуш (Первый матч - 4:1)
Милан - ПСВ (1:1)
Марибор - Виктория (1:3)
Селтик - Шахтер (Караганда) (0:2)
Реал Сосьедад - Лион (2:0)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter