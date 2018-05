В Киеве открылся Чемпионат мира по художественной гимнастике (фото)

Как сообщает корреспондент УНИАН, с приветственным словом на церемонии выступил президент Международной федерации гимнастики Бруно Гранди, который пожелал успехов всем участницам мирового первенства.

После парада стран-участниц турнира, которых на нынешнем чемпионате собралось рекордное число - 59, зрителей приветствовали артисты, исполнившие народный танец. А пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Бессонова выступила с показательной программой.

В заключение певица Ирина Блохина исполнила композицию "We make this World go", которая была записана специально для этого чемпионата и стала его неофициальным гимном.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Киеве с 27 августа по 1 сентября.