Тренер сборной Англии по футболу назвал состав на матч с Украиной

Главный тренер сборной Англии по футболу Рой Ходжсон назвал имена игроков, которые будут готовиться к матчам со сборными Молдовы и Украины в рамках отборочного турнира ЧМ-2014, сообщает сайт Федерации футбола Англии.

В расширенный список вошли 27 игроков.

В частности, Ходжсон рассчитывает на таких игроков. Вратари: Фрейзер Форстер (Селтик), Джо Харт (Манчестер Сити), Джон Радди (Норвич Сити). Защитники: Лейтон Бэйнс (Эвертон), Гари Кэхилл (Челси), Эшли Коул (Челси), Фил Ягелка (Эвертон), Глен Джонсон (Ливерпуль), Фил Джонс (Манчестер Юнайтед), Крис Смоллинг (Манчестер Юнайтед), Кайл Уокер (Тоттенхэм). Полузащитники: Росс Баркли (Эвертон), Майкл Каррик (Манчестер Юнайтед), Том Клеверли (Манчестер Юнайтед), Стивен Джеррард (Ливерпуль), Фрэнк Лэмпард (Челси), Джеймс Милнер (Манчестер Сити), Рахим Стерлинг (Ливерпуль), Андрос Таунсенд (Тоттенхэм), Тео Уолкотт (Арсенал), Джек Уилшир (Арсенал). Нападающие: Джермейн Дефо (Тоттенхэм), Рики Ламберт (Саутгемптон), Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед), Даниэль Старридж (Ливерпуль), Дэнни Уэлбек (Манчестер Юнайтед), Эшли Янг (Манчестер Юнайтед).

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Как сообщал УНИАН, матч отборочного турнира к ЧМ-2014 между сборными Украины и Англии состоится 10 сентября на столичном НСК "Олимпийский".