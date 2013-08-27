Украинец Егор Мартыненко победил на этапе Кубка Европы по триатлону

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, Мартыненко после первого вида соревнований – плавания – находился во второй группе участников, однако сократил отставание от лидеров во время велогонки, показав второе время в этом виде программы.

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Не долго задержавшись в транзитной зоне (22 секунды), житомирский триатлонист быстро преодолел и беговую дистанцию. На финише украинец на 19 секунд опередил серебряного призера соревнований.

В сезоне-2011 Мартыненко тоже праздновал победу на аналогичном турнире в Карловых Варах, а месяц тому назад ему впервые покорился пьедестал этапа Кубка мира.