Украинец Егор Мартыненко победил на этапе Кубка Европы по триатлону
14:15, 27 августа 2013Спорт
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На этапе Кубка Европы по триатлону, который состоялся в Карловых Варах (Чехия), украинец Егор Мартыненко получил первую международную победу в этом сезоне.
Егор Мартыненко / Фото : sportonline.ua
Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, Мартыненко после первого вида соревнований – плавания – находился во второй группе участников, однако сократил отставание от лидеров во время велогонки, показав второе время в этом виде программы.
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Не долго задержавшись в транзитной зоне (22 секунды), житомирский триатлонист быстро преодолел и беговую дистанцию. На финише украинец на 19 секунд опередил серебряного призера соревнований.
В сезоне-2011 Мартыненко тоже праздновал победу на аналогичном турнире в Карловых Варах, а месяц тому назад ему впервые покорился пьедестал этапа Кубка мира.
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