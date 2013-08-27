Социологи назвали футбольные клубы, чьи фаны за объединенный чемпионат

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования Социологической группы «Рейтинг».

В то же время 37% болельщиков такую идею поддерживают, а 17% – не определились.

В числе тех, кто не интересуется футболом, всего 11% поддерживают идею объединения футбольных чемпионатов, а четверть – не поддерживают. Две трети – не определились со своим отношением.

Больше всего идея нравится болельщикам на Юге. В остальных регионах преобладает количество противников. Только болельщики «Черноморца» и «Металлиста» больше положительно относятся к идее, чем отрицательно. Среди болельщиков «Шахтера» и «Днепра» мнения разделились почти поровну. В то же время болельщики «Динамо» идею преимущественно не поддержали, не говоря о болельщиках «Карпат», почти 90% из которых высказались против.

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Согласно результатам исследования, около 40% опрошенных считают себя футбольными болельщиками, в частности 9% считают себя фанатами футбола, 9% – активными болельщиками, еще 22% – считают себя болельщиками, но не активными. Вместе с тем почти 60% – не увлекаются футболом.

В соответствии с наблюдениями «Рейтинга», пик количества футбольных болельщиков в Украине приходится на период «Евро-2012». Так, в 2009 году их количество составляло треть, а сразу после «Евро-2012» почти половина опрошенных называли себя футбольными болельщиками. Однако позже этот показатель стабилизировался на уровне 40%, что подтвердило тезис об эмоциональной природе его роста. В 2012 году принимавшие Чемпионат регионы показали резкий рост количества болельщиков. В 2013 году эти показатели стабилизировались.

«Тем не менее, можно утверждать, что проведение «Евро-2012» в Украине повысило интерес украинцев к футболу», - отметили в социологической группе.

Еще одной из причин роста болельщиков (с 33% в 2009 году до 40% – в 2013) являются успехи, которые демонстрируют украинские команды, уровень внутреннего чемпионата и игра сборной.

Активнейшими болельщиками остаются молодежь и мужчины. Почти треть мужчин активно интересуются футболом, среди женщин таких в три раза меньше (только каждая десятая). При этом лишь около 40% мужчин вообще не интересуются футболом, тогда как среди женщин таких свыше 70%.

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Среди украинских футбольных клубов наиболее популярными являются «Динамо» (39%) и «Шахтер» (25%). Менее популярным являются «Металлист» (6%), «Днепр» (3%), «Карпаты» (3%) и «Черноморец» (3%).

За «Динамо» болеют больше всего на севере, в Центре и на Западе страны. «Шахтер» практически единоличный фаворит симпатий на Донбассе, а также разделяет первенство с «Динамо» на Юге. Наиболее популярным клубом на Востоке является «Металлист», несколько опережая «Шахтер», «Днепр» и «Динамо».

Исследование проведено 9-18 августа 2013 г. Всего опрошено 2000 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не больше 2,2%, для значений, близких к 30%, - не больше 2%, для значений, близких к 10%, - не больше 1,3%, для значений, близких к 5%, - не больше 1%.