Тягнибок поддержал Бубку

Так он ответил в эфире Радио Свобода на вопрос, поддерживает ли он Сергея Бубку в его баллотировании на должность руководителя Международного олимпийского комитета.

По словам Тягнибока, несмотря на то, что Бубка «в политическом смысле считается так называемым «донецким», он «великий спортсмен, человек, для Украины принесший очень серьезную популярность».

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МОК зарегистрировал шесть кандидатов на пост президента этой организации, среди них и Сергея Бубку, ныне члена МОК, члена Исполкома МОК и председателя Национального олимпийского комитета Украины, который объявил о своем желании баллотироваться.

Выборы следующего президента Международного олимпийского комитета должны состояться 10 сентября на сессии МОК в Буэнос-Айресе в Аргентине. Полномочия нынешнего президента МОК Жака Рогге из Бельгии, который пробыл на должности максимально разрешенные 12 лет, закончатся во время этой же сессии 13 сентября.