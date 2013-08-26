Украинки выиграли эстафету на чемпионате мира по пятиборью

Сборная Украины заняла первое место в женской эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью, который проходит в тайваньском Гаосюне.

Как передает РИА «Новости», в составе сборной Украины выступали Виктория Терещук, Анна Буряк и Ирина Хохлова.

Второе место заняли венгерки Жофия Фолдхази, Лейла Дьенешеи и Шаролта Ковач. Бронзовые награды получили россиянки Доната Римшайте, Людмила Кукушкина и Алисэ Фахрутдинова.