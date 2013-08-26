Украинки выиграли эстафету на чемпионате мира по пятиборью
13:16, 26 августа 2013Спорт
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Украинки завоевали золото в эстафете на чемпионате мира по пятиборью.
Украинки выиграли эстафету
Сборная Украины заняла первое место в женской эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью, который проходит в тайваньском Гаосюне.
Как передает РИА «Новости», в составе сборной Украины выступали Виктория Терещук, Анна Буряк и Ирина Хохлова.
Второе место заняли венгерки Жофия Фолдхази, Лейла Дьенешеи и Шаролта Ковач. Бронзовые награды получили россиянки Доната Римшайте, Людмила Кукушкина и Алисэ Фахрутдинова.
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