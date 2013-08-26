Срна попросил прощения у болельщиков за испорченный День шахтера

После крупного проигрыша днепропетровскому "Днепру" Срна сказал, что ему стыдно за игру команды, пишет ТСН.

"Хочу поздравить "Днепр", потому что они победили заслуженно, действовали лучше, чем мы. Стыдно за игру, потому что мы не показали свой ​​футбол. В первом тайме еще ​​более-менее, а затем пропустили первый гол, потом очень быстро - второй. Раскрылись и пропустили еще одну контратаку. Что ж, поздравляю "Днепр" с победой. Жаль, что в большой праздник (День шахтера - ред.) мы проиграли. Просим прощения у болельщиков. Да, можно уступить, но после этого необходимо сделать выводы. Чемпионат еще не закончился", - сказал Срна.

Как сообщал УНИАН, 25 августа в Днепропетровске "Днепр" победил "Шахтер" со счетом 3:1.