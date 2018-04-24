US Open: новая битва за рекордные призовые

US Open считается не только одним из самых престижных, но и самых старинных турниров в мире. Его история началась в позапрошлом веке, в 1881 году. А со временем, когда Международная федерация тенниса (ITF) решила упорядочить календарь и началась так называемая «Открытая эра», турнир в Нью-Йорке сразу же вошел в число самых престижных в мире – серию «Большого шлема». Это четыре соревнования в году, которые проходят на протяжении сезона на всех типах покрытий, существующих в современном теннисе. Так, в легендарном английском Уимблдоне (самый знаменитый в мире теннисный турнир) играют на траве, в Париже – на грунте, а в Мельбурне и Нью-Йорке – на харде, бетонном корте, на котором очень легко получить травму. Впрочем, теннис не контактный вид спорта и травмы, которые зависят от покрытия, здесь бывают очень редко.

Как и все, что связано с Америкой, турнир в Нью-Йорке, прежде всего, воспринимается как один из самых практичных в мире. К примеру, англичане свято чтут традиции и решающие матчи Уимблдона проводят на весьма скромном и уютном корте, способном вместить только элиту теннисного мира, самых достойных для посещения финала. В Нью-Йорке же Центральный корт теннисного стадиона «Флэшинг Мидоу», носящий имя Артура Эша, вмещает почти 23 тыс. зрителей. И для того, чтобы попасть на финал, достаточно просто успеть купить билет. Впрочем, это как раз таки совсем непросто. Практичны американцы и в еде. Это чопорные англичане привыкли к изыскам вроде клубники со сливками. Здесь же в почете куда более демократичные хот-доги. Тем не менее, посетившие хоть один раз турнир теннисные болельщики, среди прочего с восхищением вспоминают… вкусные нью-йоркские сосиски.

Разумеется, на самом практичном турнире и самый большой призовой фонд. В 2013 году он составит рекордную сумму — 34,3 миллиона долларов. Победители US Open в одиночном разряде получат по 2,6 миллиона долларов. На Уимблдоне-2013 чемпионы получили «лишь» по 2,4 млн. Предполагается, что с вычетом всех налогов и премиальных команде (тренер, агент, массажист и пр.), игроку лично достанется около 1 миллиона. При этом теннисист, который завершит борьбу в первом раунде, заработает 32 тысячи долларов. В прошлом году спортсмены, не сумевшие дойти до второго круга, получили по 23 тысячи. Для сравнения, в 1976 году чемпион US Open Джимми Коннорс, новый тренер нынешней второй ракетки мира россиянки Марии Шараповой, получил… 30 тысяч за свою победу в турнире.

Главной же особенностью американского турнира является его календарь, который сверстан так, что нет ни у одного соревнования более. Дело в том, что финал мужского турнира проходит в понедельник, что на остальных турнирах может произойти только в экстренном случае, вроде непогоды, помешавшей в срок закончить все матчи. Впрочем, это относительно недавнее нововведение организаторов уже успели раскритиковать ведущие игрок мира. Посему, с 2015 года US Open вернется к традиционному формату – финалы будут играться в воскресенье. В этой связи можно вспомнить, что те же 15 дней длится и турнир «Большого шлема» в Париже, но здесь, наоборот, турнир начинается и заканчивается в воскресенье. Это очень по нраву публике, что немудрено (лишний выходной можно посвятить походу на теннис) и не вызывает неприятия у игроков. В Мельбурне и Лондоне турнир длится классические две недели – с понедельника по воскресенье.

US Open 2013 года не имеет каких-то особых подоплек. Он не юбилейный, ничем не примечателен с исторической точки зрения, может подарить мега-сенсации, но в будущем, недели через две. Впрочем, Открытый чемпионат США, как и любое соревнований серии «Большого шлема» не нуждается в дополнительных пиар-бонусах. Это даже не самодостаточное событие, это событие, которое уникально само по себе.

Согласно правилам ITF, на турниры серии «Большого шлема» и «Мастерс» обязаны приезжать все без исключения сильнейшие игроки мира. Иначе – большой штраф. И ситуация, когда игрок, выигравший чемпионат в Париже на грунте и имеющий микроскопические шансы через месяц повторить свой успех на траве в Лондоне, не приедет на Уимблдонский турнир, исключена. Единственный легальный повод не приехать – травма. Разумеется, справка от семейного доктора здесь будет приниматься во внимание в последнюю очередь. Решающее слово за врачами, имеющими специальную лицензию ITF. Только они могут решить, готов игрок принимать участие в соревнованиях или нет.

Есть и такие, кто воспользовался правом в этом году. И если потери американца Марди Фиша или француза Гаэля Монфиса критическими назвать нельзя (оба далеки от десятки лучших игроков мира), то отсутствие россиянки Марии Шараповой стало серьезным ударом по турнирной сетке. Причиной отказа спортсменки от участия в US Open стала травма правого плеча. Шарапова была посеяна на турнире под третьим номером, а в мировом рейтинге занимает вторую строчку. Впрочем, травма у россиянки давняя. После Уимблдонского турнира Шарапова провела лишь один официальный матч: 13 августа на старте турнира в Цинциннати она уступила американке Слоан Стивенс, 17-й ракетке мира. В течение двух месяцев Шарапова пропустила из-за травмы левого бедра турниры в Монреале, Стэнфорде, Вашингтоне и Торонто. Кстати, несмотря на свою яркую карьеру и постоянное присутствие в Тор-10 мирового рейтинга на протяжении многих лет, Шарапова выиграла US Open лишь однажды – в 2006 году.

В основном же, теннисный бомонд в сборе и готов к новым испытаниям. Так, основными фаворитами соревнований у мужчин являются серб Новак Джокович, британец Энди Маррей и «восставший из пепла» испанец Рафаэль Надаль. Джокович и Маррей разыграли титул чемпиона в Нью-Йорке в 2012-м году. После фантастической победы на Олимпийских играх в Лондоне британец выиграл и в Нью-Йорке. Впрочем, в этом году они в финале не встретятся точно. Игроки оказались посеяны в верхней половине сетки, и если не произойдет ничего неожиданного, встретятся в полуфинале. Причиной тому стал взлет испанца Рафаэля Надаля, который в Нью-Йорке посеян вторым. И это при том, что в последний раз Рафа выигрывал в Нью-Йорке в уже достаточно далеком 2010-м. Спустя год он уступил в финале, а в 2012-м даже не добрался до финала. Время неумолимо летит и многие успехи Рафы уже стали частью истории. Как и его главного соперника в карьере швейцарца Роджера Федерера. 5-кратный победитель US Open (2004-2008) еще не закончил карьеру, но нынче в Нью-Йорке посеян под скромным седьмым номером с весьма призрачными шансами на успех.

Восхождение же Рафы на вершину в этом году началось как раз после Уимблдона, с подготовительных турниров к US Open. На «Мастерсе» в Монреале, испанец, среди прочих, одолел Джоковича, тем самым увеличив свой рекорд до 25 побед на турнирах серии «Мастерс». Эта победа позволила переместиться ему в рейтинге ATP с 4-го на 3-е место. Сразу же после турнира в Монреале, Надаль выиграл свой уже 26-й «Мастерс», добыв трофей в Цинциннати, где в финале обыграл Джо Изнера. Эта победа позволила ему подняться на 2-е место в рейтинге. Таким образом, исходя из результатов предварительных турниров, получается, что Рафа и вовсе фаворит. Так, например, британская букмекерская контора William Hill ставит на его победу с коэффициентом 2,75 к 1. В то время как на Джоковича – 3 к 1, а на Маррея и вовсе – 4,5 к 1.

У женщин бесспорным фаворитом, как в рейтинге, так и у букмекеров, является Серена Уильямс. Американка, кстати, является действующей чемпионкой турнира. В финале US Open-2012 она в очень трудном матче одолела Викторию Азаренко из Белоруссии. Всего же для Уильямс это четвертая победа в Нью-Йорке в карьере, начиная с 1999 года. Впрочем, и спустя 14 лет она готова вновь бороться за победу – теперь уже пятую.

На пути к нынешнему турниру Уильямс выиграла 11 августа подготовительные соревнования в Торонто (Канада), но проиграла спустя неделю, 18 августа, в финале соревнований в Цинциннати. Причем проиграла не кому-нибудь, а своей главной оппонентке – Азаренко. И если букмекеры бесспорно верят в американку, то у специалистов ее неудача в Цинциннати эту веру очень сильно подрывает. Ведь в отсутствии Шараповой других по-настоящему сильных соперниц у Уильямс попросту не будет. Это подтверждает тот же William Hill, на ставках которого победа Азаренко котируется как 4 к 1, а следующей за ней польской спортсменки Агнешни Радванской – 17 к 1.

Украинский вопрос

Что касается украинцев, то еще до старта основного турнира они подарили немало неприятных сюрпризов своим болельщикам. 20 августа в Нью-Йорке стартовал квалификационный турнир, где страну представляли сразу десять игроков. Борьбу за места в мужской основной сетке вели Александр Недовесов, Илья Марченко, Иван Сергеев и Денис Молчанов, а в женской – Марина Заневская, Надежда Киченок, Ольга Савчук, Юлия Бейгельзимер, Екатерина Козлова и Людмила Киченок. Никто из них до основной сетки так и не добрался. Более того, никто даже не дошел до финала квалификационных соревнований. Во втором раунде отборочного турнира Екатерина Козлова проиграла сербке Мильяне Лючич-Барони, Ольга Савчук уступила некогда украинской подданной, а ныне британской теннисистке Елене Балтаче, Александр Недовесов проиграл израильтянину Амиру Вейнтраубу, а Илья Марченко – американцу Джареду Дональдсону. Остальные шестеро и вовсе выбыли в первом же раунде, на старте соревнований.

Таким образом, в Нью-Йорке остается болеть только за тех, кто давно и прочно входит в Тор-100 мирового рейтинга – Александра Долгополова и Сергея Стаховского у мужчин, а также Лесю Цуренко и Элину Свитолину – у женщин.

Еще перед Уимблдоном считалось, что наибольшие шансы среди украинцев имеет на победу Александр Долгополов. В основном, благодаря высокому рейтингу и посеву, который мог обезопасить украинца от встреч с игроками элиты на старте. Но затяжной кризис во второй половине сезона-2013 привел к тому, что Долгополов существенно опустился в рейтинге и, как следствие, потерял статус сеянного игрока на соревнованиях категории «Большого шлема».

Впрочем, на сей раз ему повезло. В первом круге Долгополов сыграет с малоопытным бельгийцем Давидом Гоффином, который лишь второй сезон выступает в профессиональных турнирах и занимает 72-е место в рейтинге. А вот если Гоффин не преподнесет никаких сюрпризов, то уже во втором круге лучшему украинскому теннисисту предстоит сразиться с 21-м в мире россиянином Михаилом Южным. Этот соперник будет уже куда серьезнее, особенно если вспомнить то, какой высокий уровень игры Южный демонстрировал в нынешнем году на Уимблдоне. Единственное, что вселяет оптимизм, так это результат Долгополова на последнем подготовительном турнире к US Open-2013. В маленьком американском городке Уинстон-Сайлеме он дошел до полуфинала и смотрелся на фоне более успешных в последнее время игроков весьма убедительно. Кто знает, возможно этот успех придаст украинцу уверенности в своих силах.

А вот Сергею Стаховскому не повезло уже на старте. 95-й в мировом рейтинге украинец в первом круге встречается с 36-м в рейтинге французом Жереми Шарди. Но, если он сумеет пройти француза, то во втором круге встретиться с его соотечественником, Жульеном Беннето (31).

Не менее сложный турнирный путь и у украинок в женском турнире. Леся Цуренко, занимающая 61-е место в рейтинге, в первом же круге встречается с чешкой Люси Шафаржовой (41). И даже если в этом матче удача улыбнется украинке, то уже в следующем раунде ее ждет испытание куда сложнее – итальянка Роберта Винчи, замыкающая десятку сильнейших игроков мира.

Наконец, Элина Свитолина, несколько лет назад блиставшая на юниорском Уимблдоне, во взрослых турнирах пока и близко не может подобраться к вершинам. В Нью-Йорке спортсменка, занимающая в рейтинге 43-е место, рискует зачехлить ракетку после первого же матча. На старте она встретится с опытнейшей словачкой Доминикой Цыбулковой (17).

Стоит ли уповать на сенсации от украинцев? Чудо может произойти всегда и везде. Вот только опыт предыдущих соревнований подсказывает, что даже выход в третий круг соревнований станет огромным прорывом для любого из наших спортсменов. Об 1/8 финала и, тем более, четвертьфинале даже думать страшно. Настолько далекими и нереальными они представляются.

Поэтому, наверное, стоит расслабиться и предвкушать битвы элиты в конце двухнедельного марафона, когда сильнейшие теннисисты начнут играть непосредственно друг против друга.

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Открытый чемпионат США 2013 года уже вошел в историю. Как турнир с самым большим призовым фондом. А, значит, мир ждет чрезвычайно интересная борьба лучших игроков планеты. Ставки растут каждый год. Не стал исключением и этот. Осталось лишь узнать, кто достоин самого большого вознаграждения за победу в одном отдельно взятом теннисном турнире в мировой истории.

Кирилл Стадниченко