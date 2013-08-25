"Днепр" обыграл "Шахтер"

В Днепропетровске завершился центральный матч 7-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 3:1.

Это первое поражение горняков в нынешнем чемпионате. Более того, оно лишило команду лидерства в турнирной таблице. У "Шахтера" осталось 18 очков, в то время как у харьковского "Металлиста" - 19. Кроме того, приблизился к "Шахтеру" и "Днепр", у которого теперь 16 баллов.

УНИАН вел онлайн-трансляцию этой игры. Предлагаем ее вашему вниманию.

Сегодня в Днепропетровске проходит центральный матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором встречаются чемпион последних лет донецкий "Шахтер" и команда стабильно входящая в четверку лучших в Премьер-лиге, неоднократный призер первенства Украины "Днепр".

Фаворитом этого матча, по мнению специалистов и аналитиков букмекерских контор является донецкий клуб, который в нынешнем сезоне еще не потерял ни одного очка - 6 побед в 6 матчах, 18 очков. В то же время, у "Днепра" уже есть в пассиве одна ничья и один проигрыш - 13 баллов. Букмекеры оценили шансы команд так: на победу "Шахтера" - 1,65 к 1, ничью - 3,8, победу "Днепра" - 4,8.

Добрый день! Начинаем онлайн-трансляцию игры.

Стали известны стартовые составы команд.

Состав "Днепра": 71. Бойко, 44. Федецкий, 3. Мазух, 14. Чеберячко, 17. Стринич, 29. Ротань (к), 6. Канкава, 99. Матеус, 11. Селезнев, 10. Коноплянка, 18. Зозуля. Запасные: 91. Варцаба, 5. Мандзюк, 7. Кулаков, 4. Кравченко, 89. Политыло, 28. Шахов, 9. Калинич

Состав "Шахтера": 30. Пятов, 33. Срна (к), 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук, 6. Степаненко, 29. Тейшейра, 20. Коста, 28. Тайсон, 11. Эдуардо, 9. Луис Адриано. Запасные: 32. Каниболоцкий, 4. Воловик, 38. Кривцов, 24. Гречишкин, 17. Фернандо, 8. Фред, 99. Майкон

1. Матч начался!

2. Команды пытаются контролировать мяч. Пока без опасных моментов.

3. Кстати, накануне играли дублеры. "Шахтер" в гостях выиграл со счетом 3:0.

4. Первый опасный момент у "Днепра". Матеус обыграл Шевчука отдал передачу на Романа Зозулю, чей удар головой был неточным.

6. "Шахтер" контролирует мяч, но не рискует идти вперед большими силами.

8. Селезньо прошел пол поля от своих ворот, но был остановлен грубым приемом. Судья Жабченко ограничился устным внушением игроку "Шахтера".

9. Матеус опасно пробивал по воротам, но Ракицкий бросился под мяч и заблокировал удар. Пока преимущество у "Днепра".

11. Угловой "Днепра". Вратарь дончан Пятов хладнокровно отбив мяч.

12. Опаснейший ответ игроков "Шахтера", но на прострел Дугласа Косты вдоль ворот никто из партнеров не успел отреагировать.

14. Нарушение игроков "Шахтера" на Коноплянке. Судья решил дать доиграть эпизод, что вызвало недовольство на трибунах днепропетровского стадиона.

16. Игрок "Днепра" Стринич опано шел на ворота соперника, но упустил мяч за линию ворот.

18. Опаснейший момент у "Шахтер". Шевчук прострелил на Эдуардо, но удар с убойной позиции пяткой был не опасным - вратарь легко забрал мяч.

19. Селезнев испортил потенциально опаснейший момент для "Днепра" после острого паса Коноплянки.

21. Судья зафиксировал весьма сомнительный фол Селезнева в штрафной площади "Шахтера".

22. Опаснй штрафной для "Шахтера". То ли подача, то ли удар Срны - мяч летит мимо ворот.

24. Тайсон опасно прошел вдоль ворот и заработал угловой.

26 Канкава и Степаненко что-то не поделили в штрафной - два предупреждения.

26. Розыгрыш углового привел к удару Степаненко мимо ворот.

27. Опаснейший момент у "Днепра", но Зозуля не попал в створ ворот.

28. Очень болезненная травма колена у капитана "Днепра" Ротаня.

29. Ротань вернулся на поле, хоть и хромает. Нельзя исключать замену.

31. Опасный розыгрыш штрафного игроками "Днепра", но защитники дончан были на высоте.

33. Предупреждение Селезневу. Очень грубо нарушил правила в борьбе против Степаненко.

35. Серия мелких стычек. Градус противостояние на поле резко возрос в последние минуты.

36. Угловой исполняет "Шахтер" - Адриано пробил головой мимо ворот.

37. Опасный штрафной в исполнении Коноплянки, мяч пролетел рядом со штангой.

39. Удар Зозули с дальней дистанции, который вратарь "Шахтера" легко отбил.

41. "Шахтер" провел затяжную и опасную атаку, но соперник с большим трудом отбился. Первый по-настоящему острый всплеск активности горняков в этом матче.

43. Еще одна фланговая атака "Шахтера" которую легко нейтрализовал вратарь "Днепра" Бойко.

44. Селезнев грубо ошибся при приеме мяча. Был потенциально очень опасный момент для "Днепра".

45. Опасная комбинация "Днепра", которую Селезнев завершает ударом головой выше ворот.

45. Судья добавил 2 минуты.

45+2. ПЕРЕРЫВ

В первом тайме обе команды продемонстрировали очень зрелищную и качественную и гру. Что любопытно, пока с преимуществом "Днепра". Это доказывает и озабоченное лицо тренера горняков Мирчи Луческу, когда он уходил в раздевалку. Любопытно, что придумает Мистер в перерыве. Хуанде Рамосу, похоже, пока и придумывать нечего. У его команды все относительно хорошо. Разумеется, учитывая статус и силу соперника.

46. Начался второй тайм.

47. После перерыва картина не меняется. Пока преимуществом владеет "Днепр", но его атаки не опасны.

48. ГОЛ забил "Днепр"!

48. Зозуля после подачи Коноплянки головой поразил ворота "Шахтера". Красивый гол.

49. "Шахтер" моментально отвечает. Сейчас будет опасный штрафной. Перед ним Федецкий и Кучер получили предупреждения.

50. Подача со штрафного - мяч летит в руки вратаря "Днепра".

51. Снова Зозуля вывходи на ворота соперника, но на высоте вратарь "Шахтера" Пятов.

53. Замена в "Шахтере". Фернандо вышел вместо Эдуардо.

54. Тайсон опасно бил по воротам "Днепра", но защитник заблокировал удар.

55. Луческу нервничает. Игра явно идет не по сценарию "Шахтера" и счет полностью соответствует тому, что происходит на поле.

56. Зозуля не реализовал выгоднейший момент, выйдя один на один с вратарем. Ударил прямо в руки Пятову.

58. "Шахтер" перехватил инициативу, но создать опасный момент не может. Защитники "Днепра" играют очень внимательно и цепко.

59. Комментатор игры на канале "2+2" в который раз восхищается болельщиками "Днепра". Поддержка действительно фантастическая.

60. Еще одна затяжная позиционная атака "Шахтера" заканчивается невнятным ударом Степаненко прямо в защитника.

61. Тейшейра опасно бил - угловой.

62. "Днепр" отбился после углового и моментально начал свою атаку, которую грубым фолом прервал Ракицкий - желтая карточка.

63. ГОЛ "Днепра" - 2:0

63. Роман Зозуля головой поразил ворота соперника после подачи со штрафного.

64. Да, это второй мяч Зозули - дубль.

66. Тем временем, закончились другие матчи дня. Львовские "Карпаты" выиграли у ужгородской "Говерлы" - 1:0, а запорожский "Металлург" проиграл киевскому "Динамо" - 1:2.

69. "Днепр" прижался к воротам, но соперник по-прежнему ничего не может сделать. Атаки "Шахтера" неопасны.

70. "Шахтер" прибегает к тактике мелкого фола, чтобы соперник не смог создать быструю контратаку. Ведь почти все игроки горняков в атаке.

71. Тем не менее "Днепр" сумел создать выход 4 в 2, но Канкава неточным пасом запорол момент.

72. ПЕНАЛЬТИ в ворота "Шахтера"

73. Гол? Нет, судья просит перебить.

73. ГОЛ! Селезнев реализовал пенальти.

74. Вторая замена в "Шахтере" - Фред вышел вместо Дугласа Косты. А Тайсон получил желтую карточку.

76. Ротань опасно пробивал по воротам, но четвертый гол "Днепр" пока не забил.

77. Тайсон пробивает по воротам "Днепра" - вратарь легко забирает мяч.

78. Еще одна опасная затяжная атака "Шахтера". Но вратарь "Днепра", как и вся команда, явно поймал кураж.

79. Ответ "Днепра" - на этот раз Ротань неточен.

80. Замена в "Днепре". Кулаков вместо Селезнева. Возвращение Дениса после тяжелой травмы и долгого перерыва в карьере.

81. Первый удар Фреда - мимо ворот.

82. Тут же опасно бьет Матеус - вратарь "Шахтера" хладнокровно отбил. Угловой.

82. После навеса с углового Зозуля головой бьет мимо ворот.

83. Замена в "Днепре". Шахов выходит вместо Зозули. Хет-трика мы сегодня уже не увидим.

84. Фаны "Днепра" не знают меры благодарности - Зо-зу-ля многократно разносится с трибуны.

86. Тайсон опасно простреливал вдоль штрафной площади, но вратарь "Днепра" вновь на высоте.

87. Желтая карточка Шевчуку -сорвал атаку "Днепра"

87. Замена в "Днепре". Кравченко вместо Ротаня. Кравченко теперь капитан команды.

89. Тейшейра имел супермомент - Бойко вновь безупречен.

90. Опасный штрафной будет пробивать "Шахтер". Хозяева поля нарушили правила на Срне.

90+1. ГОЛ! Кучер забил после подачи со штрафного Срны. Очень красивый гол.

90+2. "Шахтер" продолжает атаковать, но безуспешно.

90+3. МАТЧ ОКОНЧЕН. 3:1 в пользу "Днепра".

P. S. Итак, случилась первая сенсация чемпионата. "Днепр" будучи явным аутсайдером перед матчем, вчистую переиграл "Шахтер". Причем, мог даже одержать победу с крупным счетом. Выиграл от этого и "Металлист", вышедший на первое место в турнирной таблице. В общем, надпись на футболках игроков донецкой команды "С днем шахтера!" теперь может восприниматься двояко. Скорее, это черный день для Мистера и его подопечных, а никак не подарок для тех, в чью честь названа команда.