Определился стритболист, который поедет от Украины в Алькатрас

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Red Bull Украина, победителем, который представит нашу страну на Мировом финале в легендарной тюрьме «Алькатрас» (США), стал стритболист из Никополя Олег Рудаков. В финальной встрече он победил Даниила Масюка со счетом 12:3.

«Национальный финал в Киеве стал ярким событием, завершающим тур отборочного чемпионата в 7 городах Украины. На протяжении лета в Донецке, Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Харькове мы искали стритболистов, которые готовы в самом жестком и динамичном формате «один на один» продемонстрировать свое неоспоримое мастерство и запредельную выносливость», - отмечается в сообщении.

В квалификациях приняли участие 440 спортсменов, но только 16 сильнейших игроков смогли дойти до финала. 3 финалиста (Максим Никитин, Владислав Коренюк, Владимир Абдрахманов) не смогли поучаствовать в финале, так как в составе профессиональных клубов готовятся к сезону.

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«Традиционный метод игры «на выбывание» вывел в финал сильнейших соперников Масюка и Рудакова. С первых секунд Олег выбился в лидеры, с легкостью забивая «трехочковые» и с уверенным счетом выиграл поединок у Даниила, не скрывал свои эмоции от победы», - подчеркнули в пресс-службе.

Соревнования судили Сергей Защук – судья международной категории, судья FIBA и Александр Еременко – судья национальной категории.

Справка. Red Bull King of the Rock - первый в истории уличного баскетбола турнир, который дает шанс любому попытать счастья и сразиться за право играть на тюремном дворе самой известной тюрьмы в мире - Алькатрас, где в этом году уже в третий раз определится "Король Скалы". В отборе примут участие представители 23 стран мира, которые сформируют состав из 64-х баскетболистов главного финала, который назначен на 28 сентября 2013 года.

Формат соревнования остался неизменным - это игра один на один на выбывание. Среди стран, которые в этом году представят своих финалистов будут Доминиканская Республика, Грузия, Гонг Конг, Тайвань, Египет, Иордания, Кувейт, ОАЭ, Чехия, Германия, Литва, Словакия, Австрия, Босния и Герцеговина, Ямайка, Италия, Румыния, Сербия, Македония, Черногория, Испания, Турция, Бразилия, Канада и Украина. Каждая из этих стран через сито отборочных раундов определит по одному финалисту, а остальные участники финала будут представлять историческую родину соревнования - США. В том числе и оба чемпиона Red Bull King of the Rock - Исайа "Клатч" Боуман и Хью "Бэйби Шак" Джонс также получили приглашение на "Скалу".

Идейным вдохновителем этого соревнования является звезда НБА и защитник "Бостон Селтикс", Рэджон Рондо. Как и в прошлые годы, он обязательно будет присутствовать в Алькатрасе, дабы поддержать финалистов и лично поздравить будущего "Короля Скалы", отметили в пресс-службе турнира.