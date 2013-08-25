Майк Тайсон: Я алкоголик и нахожусь на грани смерти
14:03, 25 августа 2013Спорт
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Легендарный боксер Майк Тайсон заявил, что находится на грани смерти из-за алкоголизма.
Майк Тайсон
Об этом он рассказал в интервью USA Today, сообщает ТСН.
"Я натворил много плохих вещей и хочу быть прощен. Мне хочется изменить свой образ жизни, вести его совсем иначе. Я алкоголик и нахожусь на грани смерти, но не хочу умирать. Шесть дней я не употреблял алкоголь и не употреблял наркотики, и это чудо для меня. Надеюсь больше никогда не возвращаться к ним", - сказал боксер.
Напомним, ранее сообщалось, что Тайсон посетит бой Кличко с Поветкиным.
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