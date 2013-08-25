Майк Тайсон: Я алкоголик и нахожусь на грани смерти

Об этом он рассказал в интервью USA Today, сообщает ТСН.

"Я натворил много плохих вещей и хочу быть прощен. Мне хочется изменить свой образ жизни, вести его совсем иначе. Я алкоголик и нахожусь на грани смерти, но не хочу умирать. Шесть дней я не употреблял алкоголь и не употреблял наркотики, и это чудо для меня. Надеюсь больше никогда не возвращаться к ним", - сказал боксер.

Напомним, ранее сообщалось, что Тайсон посетит бой Кличко с Поветкиным.