УНИАН проведет онлайн трансляцию матча "Днепр" - "Шахтер"

Сегодня в Днепропетровске состоится центральный матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором встретятся "Днепр" и донецкий "Шахтер".

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой игре сойдутся гранды отечественного футбола, чемпион последних лет "Шахтер" и команда стабильно входящая в четверку лучших в Премьер-лиге, неоднократный призер первенства Украины "Днепр".

Фаворитом этого матча, по мнению специалистов и аналитиков букмекерских контор является донецкий клуб, который в нынешнем сезоне еще не потерял ни одного очка - 6 побед в 6 матчах, 18 очков. В то же время, у "Днепра" уже есть в пассиве одна ничья и один проигрыш - 13 баллов. Букмекеры оценили шансы команд так: на победу "Шахтера" - 1,65 к 1, ничью - 3,8, победу "Днепра" - 4,8.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча в Днепропетровске. Начало игры в 19.30