«Металлист» одержал очередную победу в Премьер-лиге

Харьковский «Металлист» одержал победу в центральном матче дня украинской футбольной Премьер-лиги в рамках 7-го тура над ФК «Севастополь» - 3:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, после этой победы харьковчане как минимум на сутки стали лидерами турнирной таблицы чемпионата.

В игре в Харькове «Металлист» был явным фаворитом, так как крымская команда в нынешнем сезоне идет в нижней части таблицы (11-е место), набрав в 6 предыдущих играх лишь 6 очков.

И харьковчане с первых минут игры начали оправдывать статус фаворита. А на 12-й минуте открыли счет в матче. После длинной передачи Диего Соузы из глубины поля Марко Девич на приеме обыграл защитника и пробил точно мимо вышедшего вперед вратаря Игоря Литовки.

Впрочем, преимущество харьковчан было не бесспорным. И на 37-й минуте крымчане сравняли счет. После подачи углового Евгений Новак оторвался от защитника и с угла вратарской головой точно пробил под перекладину – 1:1.

В свою очередь, «Металлисту» для того чтобы вновь выйти вперед понадобилось всего 3 минуты. Хосе Соса прострелил с углового, Олег Красноперов скинул мяч на дальнюю штангу, и Марко Девич ударом в падении поразил ворота – 2:1. Игрок сборной Украины сделал в этом матче дубль.

Во втором тайме обе команды много и остро атаковали, но до гола дело дошло лишь в одном эпизоде. На 88-й минуте Литовка сфолил вблизи ворот на Джонатане Кристальдо, за что был удален с поля – пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Кристальдо – 3:1.

В других матчах седьмого тура полтавская «Ворскла» и луцкая «Волынь» сыграли вничью – 3:3, киевский «Арсенал» проиграл на своем поле мариупольскому «Ильичевцу» - 1:2, а донецкий «Металлург» выиграл у луганской «Зари» - 2:0. Еще четыре матча пройдут 25 августа.

Таким образом, на данный момент «Металлист» стал лидером турнирной таблицы, набрав 19 очков. Харьковчане на 1 балл опережают донецкий «Шахтер», который свой матч проведет 25 августа в Днепропетровске с «Днепром». Это будет центральная игра 7 тура Премьер-лиги.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры «Днепр» - «Шахтер». Начало в 19.30.