Милиция в усиленном режиме охраняет стадион "Динамо"

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, во время этого мероприятия на прилегающей к стадиону территории и в центральной части города 964 работника милиции и военнослужащие Внутренних войск МВД Украины будут охранять общественный порядок.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, а также свободного передвижения болельщиков к стадиону "Динамо" Госавтоинспекция просит водителей не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8 часа утра не парковать автомобили на тротуарах, прилегающих к стадиону улиц.

Столичные правоохранители призывают болельщиков вести себя цивилизованно, относиться друг к другу толерантно, не нарушать общественный порядок и способствовать работникам милиции в выполнении их функций по охране правопорядка.