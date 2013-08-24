ООН учредила Международный день спорта

Соответствующая резолюция была принята на пленарном заседании Генассамблеи.

Согласно документу, ГА ООН предлагает международным, спортивным, неправительственным организациям и всем заинтересованным сторонам отмечать Международный день спорта на благо мира и развития и "способствовать повышению осведомленности о нем".

"Расходы на все мероприятия, которые могут быть связаны с осуществлением настоящей резолюции, должны покрываться за счет добровольных взносов при наличии добровольных взносов, внесенных для этой конкретной цели", - отмечается в резолюции.