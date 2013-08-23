Борьба за стадион "Старт" приняла неожиданный оборот

Как сообщает портал “Рідна країна”, в целом в акции приняли участие более 300 общественных активистов.

Активисты организовали толоку по благоустройству территории и провели спортивные соревнования по футболу и настольному теннису, таким образом выразив свое несогласие с застройкой спортивного комплекса «Старт», зеленые аллеи которого сегодня являются едва ли не единственным местом отдыха для местных жителей.

Организаторы акции также установили на территории стадиона урны для мусора, скамейки и упорядочили клумбу возле памятного знака футболистам - участникам так называемого "Матча смерти".

Как отмечается, участники акции, среди которых были как жители Шевченковского района, так и депутаты, политики, договорились координировать свою деятельность с целью добиться того, чтобы стадион «Старт» функционировал и несмотря на судебные решения не был застроен.

Справка УНИАН. В начале августа Высший административный суд Украины разрешил компании «Голден Хаус» застроить участок, на котором находится спортивный комплекс «Старт» в Киеве.

История с передачей стадиона в частные руки тянется с 2007 года, когда между Государственной налоговой инспекцией в г. Киеве, на балансе которой находился спорткомплекс, и ООО «Голден Хаус» был подписан инвестиционный договор, который предусматривает его реконструкцию вместе с застройкой прилегающей территории.

Решением Киевсовета от 26 февраля 2010 года земельный участок площадью 4,83 га был передан ООО «Голден Хаус» для «комплексной реконструкции спортивного комплекса стадиона «Старт», строительства, эксплуатации и обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса и многофункционального жилищно-офисного комплекса с помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингом». А уже летом того же года территория стадиона была приватизирована этой самой компанией за смехотворную сумму в 10 млн. грн.

Компания-застройщик обязана построить новый маленький стадион, а на высвободившейся территории - многоэтажки.

Тогда застройка вызвала возмущение у жителей города и несколько судов отменили решение о передаче территории.