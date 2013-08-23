В Донецке Льюису подарили паспорт и футболку «Шахтера»

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции, на которой кроме Льюиса присутствовали Донецкий городской голова Александр Лукьянченко и генеральный директор стадиона «Донбасс Арена» Александр Атаманенко и состоялось вручение подарков этому известному британскому боксеру.

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Лукьянченко отметил, что многочисленная аудитория любителей бокса сможет в полной мере ощутить весь накал боев, спортивный талант боксеров и мировой уровень подготовки турнира. От имени горожан и всех любителей бокса мэр торжественно вручил Льюису паспорт города Донецка.

Генеральный директор стадиона «Донбасс Арена» вручил Ленноксу именную фирменную футболку футбольного клуба «Шахтер», подчеркнув при этом, что «в мире победителей много, но легенд все-таки единицы и без сомнения господин Льюис является одной из таких легенд».

Льюис поблагодарил за памятные подарки и ответил на вопросы журналистов. Боксер отметил, что сейчас он активно занимается благотворительностью и помогает подрастающему поколению.

«Если говорить серьезно, то я хочу дать место молодым людям, искренне верю в подрастающее поколение. Это одна из причин моего нежелания возвращаться в бокс. Мой сын, к примеру, ему сейчас девять лет, хочет также идти в бокс, и я буду рад стать для него тренером», - сказал Льюис.

Как сообщал УНИАН, 24 августа на стадионе «Донбасс Арена» состоится 14-ый турнир из серии «Pro Boxing Show», который посетит в качестве почетного гостя знаменитый боксер мирового уровня Леннокс Льюис.