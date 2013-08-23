«Металлист» просит болельщиков не оскорблять УЕФА

В заявлении, размещенном на официальном сайте клуба говорится: "Футбольный клуб "Металлист" всегда выступает за проявление толерантности и уважения ко всем членам европейской и мировой футбольной общественности. В связи с этим, клуб убедительно просит болельщиков воздержаться от проявлений радикальных, агрессивных и оскорбительных форм протеста против решений UEFA и CAS в отношении ФК Металлист, в частности – на ближайшем матче с "Севастополем".

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Также в заявлении клуба отмечено: "ФК "Металлист" напоминает, что скандирования оскорбительного характера, демонстрация плакатов, баннеров или флагов, затрагивающих честь и достоинство арбитров, команды соперника, ее болельщиков, а также официальных и иных лиц являются нарушением правил пребывания на стадионе ОСК «Металлист» и Дисциплинарных правил ФФУ, и в любом случае не приветствуются клубом. Болельщики, пришедшие на матч с провокационными баннерами, плакатами, футболками и любыми другими запрещенными объектами, содержащими оскорбительные лозунги, на матч допущены не будут. Также просим вас воздержаться от скандирования нецензурных речевок".

Как сообщал УНИАН, 20 августа Спортивный арбитражный суд Лозанны отказал ФК «Металлист» в приостановлении решения о дисквалификации.

28 августа CAS обнародует окончательное решение по апелляции «Металлиста» о допущении в еврокубки после положительного вердикта Верховного суда Швейцарии.