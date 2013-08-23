В сети появилось видео массовой драки фанатов Динамо и Актобе
10:22, 23 августа 2013Спорт
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В интернет выложили видео драки, произошедшей между фанами киевского "Динамо" и казахстанского "Актобе".
Зафиксированная драка произошла перед матчем плей-офф раунда Лиги Европы между "Актобе" и "Динамо", пишет ТСН.
Драка "стенка на стенку" состоялась у входа в один из банков в городе Актобе.
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Сначала динамовцы совершили атаку на преобладающую группу казахов. Впоследствии те ответили.
Как сообщал УНИАН, 22 августа первый матч раунда плей-офф квалификационного турнира Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" выиграло у "Актобе" со счетом 3:2. Ответная игра состоится 29 августа в Киеве.
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