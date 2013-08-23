Украинец выиграл этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги»

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, Смелик преодолел дистанцию за 20,54 с. Позади полуфиналиста чемпионата мира остались норвежец Джейсума Сайди Ндуре (20,58) и ямаец Рашид Дуайер (20,64).

Еще одну награду соревнований Украине принесла Ольга Саладуха, которая с результатом 14,07 м была второй в тройном прыжке. Выиграла соревнование чемпионка мира Катерине Ибаргуэн из Колумбии (14,61 м). Бывшая украинка Анна Князева, которая в настоящее время представляет Израиль, стала третьей (13,95).

Соревнования в Стокгольме проходили спустя четыре дня после завершения чемпионата мира в Москве.

Как сообщал УНИАН, на предыдущих этапах «Бриллиантовой лиги» лучшим среди украинцев был прыгун в высоту Богдан Бондаренко, который выиграл пять этапов соревнований в сезоне-2013.