"Черноморец" с трудом одолел албанский клуб в Лиге Европы

В Одессе завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором "Черноморец" победил албанский "Скендербеу" со счетом 1:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была первая игра двухматчевого противостояния, по итогам которого победитель получит право выступить в основном турнире Лиги Европы.

Матч в Одессе проходимл с заметным преимуществом хозяев поля. Но до 75-й минуты гостям удавалось сохранить оптимальный для себя ничейный результат. Чемпион Албании последних трех сезонов продемонстрировал себя, как дисциплинированная команда, надежно играющая в обороне.

Единственный гол одесситам удалось забить в моменте, который сложно назвать стопроцентным. У "Черноморца" были по ходу игры куда лучшие шансы для взятия ворот. В этом же эпизоде все решило индивидуальное мастерство игрока. На 76-й минуте Алексей Гай поймал на ногу мяч после заброса Владимира Приемова и эффектным ударом с 13 метров отправил мяч в дальний верхний угол ворот Оргеса Шехи.

"Черноморец" одержал минимальную победу, но имеет хорошие шансы на попадание в основной турнир Лиги Европы. Ответный матч в этой паре состоится в Албании ровно через неделю, 29 августа.

Таким образом, сегодня в рамках Лиги Европы победы одержали все три украинских клуба.

Как сообщал УНИАН, ранее киевское "Динамо" выиграло в гостях у казахстанского "Актобе" со счетом 3:2, а днепропетровский "Днепр" в Эстонии обыграл "Нымме Калью" - 3:1.