CAS не позже 30 августа объявит окончательное решение по "Металлисту"

"Стороны договорились об ускорении процедуры, слушания пройдут в CAS во вторник, 27 августа. Окончательное решение будет вынесено не позднее 30 августа", - говорится в официальном релизе на сайте CAS.

УЕФА 14 августа отстранил "Металлист" от участия в еврокубках сроком на один год из-за признания договорным матча львовских "Карпаты" и "Металлиста" в 2008 году.

По теме: Металлисту повторно отказали в участии в еврокубках

CAS дважды отклонил апелляцию харьковского клуба (16 и 20 августа).