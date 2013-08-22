CAS не позже 30 августа объявит окончательное решение по "Металлисту"
23:18, 22 августа 2013Спорт
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынесет окончательное решение по делу украинского футбольного клуба "Металлист" не позднее 30 августа
"Стороны договорились об ускорении процедуры, слушания пройдут в CAS во вторник, 27 августа. Окончательное решение будет вынесено не позднее 30 августа", - говорится в официальном релизе на сайте CAS.
УЕФА 14 августа отстранил "Металлист" от участия в еврокубках сроком на один год из-за признания договорным матча львовских "Карпаты" и "Металлиста" в 2008 году.
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CAS дважды отклонил апелляцию харьковского клуба (16 и 20 августа).
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