«Днепр» выиграл первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы у «Нымме Калью»

В Таллине завершился матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором днепропетровский «Днепр» обыграл эстонский «Нымме Калью» со счетом 3:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была первая игра в двухматчевом противостоянии, по итогам которого лучшая команда получит право выступить в основном турнире Лиге Европы.

Днепропетровский клуб по ходу игры выглядел намного сильнее действующего чемпиона Эстонии и имел шанс выиграть с крупным счетом.

«Днепр» открыл счет в середине первого тайма, на 23-й минуте игры, когда с пенальти забил Евгений Селезнев. Украинский форвард пробил низом по центру, а вратарь эстонцев Виталий Телеш упал в угол. Минутой ранее предупреждение за нарушение правил против Селезнева получил Янкуба Сисей.

На 36-й минуте преимущество гостей в счете удвоил Джулиано. Он решился на удар с дальней дистанции и мяч, попав в защитника, по дуге перелетел через Телеша – 0:2.

Во втором тайме счет до крупного довел Роман Зозуля. Джулиано сделал разрезную передачу, Селезнев грамотно нейтрализовал защитника, а Зозуля в касание пробил мимо Телеша.

Впрочем, крупный счет продержался всего минуту. После передачи с левого фланга и небольшого рикошета Яанар Тоомет пробил мимо вышедшего из ворот голкипера «Днепра» Яна Лаштувки, 1:3.

Таким образом, «Днепр» получил солидное преимущество перед ответным матчем, который пройдет 29 августа в Днепропетровске.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Лиге Европы киевское «Динамо» в гостях обыграло казахстанский «Актобе» со счетом 3:2.