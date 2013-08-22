Блохин не доволен игрой «Динамо» с казахстанским «Актобе»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом тренер заявил на послематчевой пресс-конференции.

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В частности, Блохин отметил: «Если честно, я не удовлетворен. Да, мы выиграли 3:2, но те моменты, которые мы создавали… Некоторые игроки тянули одеяло на себя, счет мог бы быть больше. Ошибки, которые допустили в обороне, надо разбирать».

Отвечая на вопрос о том, удивила ли его команда-соперник, Блохин ответил: «Да нет. Особого выбора игроков у «Актобе» нет, поэтому особо не удивишь. Мы сами себе приводили контратаки, а тут любая команда будет играть хорошо. Тем более, у «Актобе» неплохие игроки впереди».

Как сообщал УНИАН, 22 августа первый матч раунда плей-офф квалификационного турнира Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" выиграло у "Актобе" со счетом 3:2.

Ответная игра состоится 29 августа в Киеве.