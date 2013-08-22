"Динамо" выиграло у "Актобе" в первом матче плей-офф отбора Лиги Европы

В Актобе (Казахстан) завершился первый матч раунда плей-офф квалиификационного турнира Лиги Европы УЕФА, в котором киевское "Динамо" выиграло у "Актобе" со счетом 3:2.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Казахстане была первой в двухматчевом противостоянии, по итогам которого определится команда-участник основного турнира Лиги Европы.

Киевляне вышли на эту игру не в основном составе. Тренер "Динамо" Олег Блохин оставил в запасе лучшего нападающего на старте сезона Дьемерси Мбокани, который забил 4 гола в шести играх. Кроме того, в запасе остались Джермейн Ленс, Мигель Велозу и Олег Гусев. Вместе с тем, с первых минут на поле вышел Евгений Хачериди, который в последнее время был травмирован, а также открыто конфликтовал с партнерами по команде и тренером из-за возможного перехода в донецкий "Шахтер". Ленс и Гусев вышли на поле по ходу второго тайма.

Динамовцы имели заметное преимущество по ходу игры, но четкая и дисциплинированная игра соперника в обороне, а также собственные ошибки игроков украинского клуба едва не позволили актюбинцам совершить сенсацию.

Счет матча на 16-й минуте игры открыл Андрей Ярмоленко. Дуду сделал прострел в штрафную "Актобе" с правого фланга и Ярмоленко в касание переправил мяч в сетку ворот - 1:0. Но, уже спустя 20 минут игрок "Динамо" Бенуа Тремулинас забил гол за хозяев поля. "Актобе" разыграл стандарт, последовал пас в штрафную на Александра Гейнриха, прострел которого завершается голом. Мяч попал в Тремулинаса, от которого и залетел в ворота киевлян - 1:1.

Второй тайм начался атаками "Актобе", игроки которого не реализовали два выгодных момента. Но в дальнейшем гости перехватили инициативу. На 51-й минуте гол забил Браун Идейе. Получив пас от Лукмана Аруны, Идейе обыграл вратаря хозяев поля Андрея Сидельникова и переправил мяч в пустые ворота - 2:1. Любопытно, что в этом эпизоде футболисты "Актобе" посчитали, что было положение вне игры и разыграли штрафной удар. Спустя шесть минут преимущество "Динамо" в счете увеличил Юнес Беланда. Комбинацию с участием трех игроков - Ленса, Идейе и Беланды - последний завершил отправив мяч в сетку эффектным легким касанием, 3:1.

К чести хозяев, они боролись до конца и на 65-й минуте гол забил Марат Хайруллин. Роберт Арзуманян навесил с правого фланга в штрафную "Динамо", и Хайруллин ударом в касание переправил мяч в дальний угол ворот - 3:2.

Ответный матч в противостоянии украинского и казахстанского клубов пройдет ровно через неделю, 29 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский".