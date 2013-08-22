Семь украинцев попали в финал чемпионата мира по триатлону

Как сообщает официальный сайт турнира, в предварительном раунде спортсмены были разбиты на три группы.

У мужчин в группе «А» Дмитрий Кирпулянский занял 10-е место, набрав 4492 балла. В группе «В» 11-е место занял Руслан Наконечный (4416), а вот Андрей Федечко (4160) финишировал 23-м, став единственным украинцем, не попавшим в финал. Лучше всех на предварительном этапе соревнований выступил Павел Тимощенко, который в группе «С» занял пятое место - 4464 балла.

Финальные соревнования у мужчин пройдут в субботу, 24 августа.

В квалификации среди женщин в финал прошли все четыре украинки. В группе «А» Ирина Хохлова заняла второе место (3984), а Анастасия Спас - восьмое (3956). В группе «В» Виктория Терещук финишировала девятой - 3880, а Анна Буряк - 12-ой (3868).

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Финал женских соревнований пройдет в пятницу, 23 августа.

В заключительный день турнира - 25 августа - также состоятся командные соревнования.