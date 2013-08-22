Поветкин держит имена своих спарринг-партнеров в секрете

Регулярный чемпион мира в супертяжелой категории по версии WBA, россиянин Александр Поветкин начинает второй этап подготовки к бою с Владимиром Кличко.

Как сообщил на официальном сайте поединка Кличко - Поветкин организатор боя бизнесмен Андрей Рябинский, Поветкин находится на подмосковной спортивной базе "Озеро Круглое", где занимается под руководством тренера Александра Зимина.

Раскрывать имена спаринг-партнеров Поветкина его штаб не стал. Известно лишь, что ранее Рябинский сделал предложение приехать в лагерь Поветкина поляку Мариушу Ваху, но тот отказался.

Кличко также начал тренироваться в своем традиционном лагере в австрийских Альпах.

Как сообщал УНИАН, спарринг-партнером Кличко-младшего будет его соотечественник Вячеслав Глазков.

Бой Кличко - Поветкин состоится 5 октября в Москве в спорткомплексе "Олимпийский".