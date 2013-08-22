«Динамо», «Днепр» и «Черноморец» стартуют в Лиге Европы

Сегодня три украинских футбольных клуба начнут участие в последнем раунде квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает Радио Свобода.

В Казахстане киевское «Динамо» сыграет с клубом «Актобе». Начало матча из-за разницы в часовых поясах необычно раннее, как для еврокубков - в 16:00 (трансляция на телеканале "2 +2").

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Позже в Эстонии против чемпиона этой страны команды «Нымме Калью» выйдет играть днепропетровский «Днепр», поединок начнется в 20:00 ("2+2").

Поздно вечером, в 21:30, в Одессе «Черноморец» сразится с чемпионом Албании «Скендербеу» («Футбол»).

Ответные матчи состоятся 29 августа.