Кличко выбрал себе спарринг-партнера перед боем с Поветкиным

Украинец Вячеслав Глазков дал согласие быть спарринг-партнером Владимира Кличко перед боем с россиянином Александром Поветкиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Boxing Scene.

"Буквально на днях мне звонил генеральный директор K2 Promotions Ukraine (промоутерской компании братьев Кличко) Александр Красюк, и он предложил мне приехать на спарринги к Кличко. Я согласился. Я буду помогать ему готовиться к бою с Александром Поветкиным", - сообщил 28-летний Глазков, в активе которого 15 побед (11 нокаутом) и нет ни одного поражения.

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Как известно, бой российского боксера-супертяжеловеса, чемпиона мира по версии WBA Александра Поветкина с суперчемпионом мира WBA украинцем Владимиром Кличко состоится 5 октября в спорткомплексе "Олимпийский"в Москве.