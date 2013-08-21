Украинские паралимпийцы завоевали 84 награды на чемпионате мира по плаванию
19:58, 21 августа 2013Спорт
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Украинская паралимпийская сборная по плаванию победила на чемпионате мира среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и изъянами зрения, который проходил с 12 по 18 августа 2013 в Монреале (Канада).
Украинский обогнали команды из России и Великобритании / Фото: 4sport.ua
Как сообщается на сайте Министерства молодежи и спорта Украины, в копилке команды 84 награды. Среди них – 33 золотых, 22 серебряных и 29 бронзовых медалей.
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«Нашим спортсменам в очередной раз удалось обогнать такие команды, как Россия и Великобритания, которые традиционно конкурируют с нами на самых престижных спортивных паралимпийских форумах», - отмечается в сообщении.
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