Украинские паралимпийцы завоевали 84 награды на чемпионате мира по плаванию

Как сообщается на сайте Министерства молодежи и спорта Украины, в копилке команды 84 награды. Среди них – 33 золотых, 22 серебряных и 29 бронзовых медалей.

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«Нашим спортсменам в очередной раз удалось обогнать такие команды, как Россия и Великобритания, которые традиционно конкурируют с нами на самых престижных спортивных паралимпийских форумах», - отмечается в сообщении.