Стартует Чемпионат Украины по тяжелой атлетике

С 21 по 24 августа в Луганске на базе легкоатлетического манежа «Динамо» будет проходить Чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

Как сообщили УНИАН в Управлении молодежи и спорта Луганской областной государственной администрации, в соревнованиях принимают участие более 20 сборных команд областей Украины, множество чемпионов мира и Европы.

По теме: Сборная Украины по тяжелой атлетике везет 13 медалей с Чемпионата Европы

Организаторами Чемпионата выступили: Министерство молодежи и спорта Украины, Федерация тяжелой атлетики Украины, Луганская облгосадминистрация и Федерация тяжелой атлетики Луганской области.

Главный судья соревнований – судья международной категории Валентин Михайлов (Луганск).

20 августа состоялось официальное взвешивание спортсменов. Утром стартовали соревнования спортсменов весовых категорий до 75 кг у женщин, в в 16.00 состоится торжественное открытие чемпионата.

22 августа будут состязаться мужчины в весовых категориях до 77 кг. 23 августа пройдут соревнования у спортсменов с весом свыше 85 кг. 24 августа – свыше 105 кг.

Ежедневно соревнования будут начинаться в 10 утра.