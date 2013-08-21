На фанатов «Севастополя» завели дело

В Севастополе Нахимовский районный отдел милиции открыл уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 17 августа во время футбольного матча ФК «Севастополь» - ФК «Днепр», когда футбольные болельщики устроили погром на стадионе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник сектора связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе Елена Фроляк.

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Она добавила, что в настоящий момент производятся следственные действия, в ходе которых будут установлены причины и условия инцидента, а также будут установлены лица, принимавшие активное участие в неправомерных действиях.

Уголовное производство открыто по статье 296 («хулиганство»).

Также вчера на брифинге начальник милиции общественной безопасности - заместитель начальника УМВД в Севастополе Сергей Помелков заявил, что разыскать людей, устроивших беспорядки, будет несложно.

«Представители данного сектора, в своем большинстве имеют абонементы. Когда эти абонементы получали, то они были зарегистрированы, и, в принципе, вся база данных на этих людей есть», - сказал он.

Помелков также добавил, что накануне матча администрация клуба и милиция предлагали лидерам «ультрас» встретить и обговорить существующие проблемные вопросы, но те от встречи отказались.

Как сообщал УНИАН, 18 августа на 55-й минуте матча «Севастополь» - «Днепр» фанаты устроили на стадионе погром: стали бросать в игроков обеих команд пластиковые сиденья, фаеры и петарды.

Власти Севастополя в своем официальном заявлении в связи с инцидентом во время футбольного матча порекомендовали правоохранителям усилить общественную безопасность во время футбольных матчей.

Ранее глава СГГА Владимир Яцуба назвал позором и шабашем хулиганскую выходку футбольных фанатов 17 августа во время матча «Севастополь» - «Днепр».

По сообщениям СМИ, хулиганская выходка стала протестом против руководства и службы безопасности клуба в связи с тем, что часть севастопольских болельщиков 9 августа в Запорожье не смогла попасть на матч 5-го тура чемпионата «Премьер-лиги» ФК «Металлург» — ФК «Севастополь».