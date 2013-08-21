Болельщики заказали уже миллион билетов на ЧМ-2014

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что в течение первых семи часов свободной продаже болельщики заявили о желании приобрести более миллиона билетов на матчи чемпионата мира в Бразилии.

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Первый этап продажи билетов продлится до 10 октября, во вторник с запросами обратились более 163 тысяч человек, - отмечает Радио Свобода.

По данным ФИФА, больше всех хотят на Мундиаль болельщики из Бразилии, Аргентины, США, Чили и Англии. Цены билетов на матчи плей-офф составляют от 440 до 990 долларов, а на поединки группового этапа - от 90 до 175 долларов.