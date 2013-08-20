Металлист призвал болельщиков не ехать на матч Шальке-ПАОК

"В связи с заявлением CAS об отказе в приостановлении дисквалификации ФК "Металлист" в Лиге Чемпионов было принято решение не ехать в Гельзенкирхен. Чартерные рейсы, которые были подготовлены для команды, официальной делегации и болельщиков, отменены», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Футбольный клуб попросил всех болельщиков отказаться от посещения матча Шальке - ПАОК и сосредоточиться на поддержке команды в предстоящих матчах чемпионата и Кубка Украины.

Согласно сообщению, ближайший поединок Металлист проведет в Харькове с ПФК "Севастополь". Матч состоится 24 августа, начало в 19:30.