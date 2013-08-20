Власти Севастополя призывают милицию образумить ультрас

Севастопольская городская государственная администрация рекомендуют правоохранителям усилить охрану общественного порядка во время футбольных матчей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в распространенном сегодня официальном заявлении СГГА.

Горадминистрация сообщает, что совместно с органами внутренних дел, руководством клуба проводит тщательное изучение обстоятельств ситуации, которая произошла 17 августа во время матча ФК «Севастополь» - ФК «Днепр», когда вышедшие из-под контроля футбольные фанаты устроили погром на стадионе, бросали в игроков файеры и петарды, пластиковые сидения.

«Не дожидаясь окончательных результатов расследования, уже сейчас можно сделать вывод о том, что службы безопасности клуба и стадиона были не готовы к проявлению неконтролируемой агрессии фанатов и массовым беспорядкам с использованием взрывоопасных предметов. Возможно, это связано с тем, что до этого времени такого в Севастополе никогда не было», - отмечается в заявлении.

Однако, как подчеркивается в документе, «эти моменты никому не дают права грубо нарушать общественный порядок, подвергать опасности жизнь и здоровье спортсменов, болельщиков, руководства клуба, уничтожать имущество стадиона и города, совершать другие действия, позорящие Севастополь. Наличие «ультрас» в среде истинных болельщиков футбола недопустимо, ведь их не интересует футбол – они пришли на стадион только для того, чтобы спровоцировать скандал».

В связи с этим руководство города взяло вопрос обеспечения общественного порядка во время проведения массовых мероприятий под личный контроль. Правоохранительным органам, а также службе безопасности клуба ФК «Севастополь» и стадиона настоятельно рекомендовано усилить контроль над обеспечением общественной безопасности и соблюдением правопорядка во время проведения футбольных матчей. В частности, исключить возможность заноса на стадион взрывоопасных и других предметов, способных нанести ущерб здоровью человека.

Руководству футбольного и фан-клубов рекомендуется улучшить работу (взаимодействие) с болельщиками. Также всем службам и органам по обеспечению правопорядка рекомендуется создать «черный» список фанатов, грубо и постоянно нарушающих порядок на стадионе, провоцирующих массовые беспорядки. Необходимо ограничить доступ таких людей на спортивные матчи.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 августа, глава СГГА Владимир Яцуба назвал позором и шабашем хулиганскую выходку футбольных «ультрас» 17 августа во время матча «Севастополь» - «Днепр».

По информации UA-Футбол, хулиганская выходка футбольных «ультрас» в Севастополе была протестом против руководства и службы безопасности клуба. Причиной протеста стало то, что в прошлом туре в Запорожье приехало две группы севастопольских фанатов. Одна - на автобусах, отправленных от клуба (примерно 150 человек), и другая, приехавшая своими силами (тоже примерно 150 человек).

Изначально руководство клуба гарантировало, что вторая группа болельщиков сможет попасть на стадион. Но болельщиков на стадион не пустили.