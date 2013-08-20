Власти Севастополя призывают милицию образумить ультрас
Власти Севастополя рекомендуют правоохранителям усилить охрану порядка во время футбольных матчей.
Севастопольская городская государственная администрация рекомендуют правоохранителям усилить охрану общественного порядка во время футбольных матчей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в распространенном сегодня официальном заявлении СГГА.
Горадминистрация сообщает, что совместно с органами внутренних дел, руководством клуба проводит тщательное изучение обстоятельств ситуации, которая произошла 17 августа во время матча ФК «Севастополь» - ФК «Днепр», когда вышедшие из-под контроля футбольные фанаты устроили погром на стадионе, бросали в игроков файеры и петарды, пластиковые сидения.
«Не дожидаясь окончательных результатов расследования, уже сейчас можно сделать вывод о том, что службы безопасности клуба и стадиона были не готовы к проявлению неконтролируемой агрессии фанатов и массовым беспорядкам с использованием взрывоопасных предметов. Возможно, это связано с тем, что до этого времени такого в Севастополе никогда не было», - отмечается в заявлении.
Однако, как подчеркивается в документе, «эти моменты никому не дают права грубо нарушать общественный порядок, подвергать опасности жизнь и здоровье спортсменов, болельщиков, руководства клуба, уничтожать имущество стадиона и города, совершать другие действия, позорящие Севастополь. Наличие «ультрас» в среде истинных болельщиков футбола недопустимо, ведь их не интересует футбол – они пришли на стадион только для того, чтобы спровоцировать скандал».
В связи с этим руководство города взяло вопрос обеспечения общественного порядка во время проведения массовых мероприятий под личный контроль. Правоохранительным органам, а также службе безопасности клуба ФК «Севастополь» и стадиона настоятельно рекомендовано усилить контроль над обеспечением общественной безопасности и соблюдением правопорядка во время проведения футбольных матчей. В частности, исключить возможность заноса на стадион взрывоопасных и других предметов, способных нанести ущерб здоровью человека.
Руководству футбольного и фан-клубов рекомендуется улучшить работу (взаимодействие) с болельщиками. Также всем службам и органам по обеспечению правопорядка рекомендуется создать «черный» список фанатов, грубо и постоянно нарушающих порядок на стадионе, провоцирующих массовые беспорядки. Необходимо ограничить доступ таких людей на спортивные матчи.
Как сообщал УНИАН, вчера, 19 августа, глава СГГА Владимир Яцуба назвал позором и шабашем хулиганскую выходку футбольных «ультрас» 17 августа во время матча «Севастополь» - «Днепр».
По информации UA-Футбол, хулиганская выходка футбольных «ультрас» в Севастополе была протестом против руководства и службы безопасности клуба. Причиной протеста стало то, что в прошлом туре в Запорожье приехало две группы севастопольских фанатов. Одна - на автобусах, отправленных от клуба (примерно 150 человек), и другая, приехавшая своими силами (тоже примерно 150 человек).
Изначально руководство клуба гарантировало, что вторая группа болельщиков сможет попасть на стадион. Но болельщиков на стадион не пустили.