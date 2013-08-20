«Металлист» не намерен сдаваться - адвокаты продолжат работу

Адвокаты продолжат защищать интересы "Металлиста", несмотря на отказ Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне приостановить дисквалификацию, заявил первый вице-президент украинского футбольного клуба Константин Пивоваров.

"Мы огорчены таким решением. Наши адвокаты продолжат работу по защите интересов клуба. Окончательное решение этого вопроса состоится до жеребьевки группового турнира Лиги Чемпионов, и если позиция "Металлиста" будет услышана и УЕФА и CAS взвешенно подойдут к этой ситуации - мы сможем получить возможность сыграть в матчах этого престижного турнира", - цитирует Пивоварова пресс-служба клуба, -" В любом случае, прошлый сезон и матчи против ПАОКа показали, что "Металлист" завоевал право выступать в Лиге Чемпионов в честной спортивной борьбе, и мы об этом напомним на футбольных полях Европы если не в этом, то в следующем сезоне ".

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"Металлист" в раунде плей-офф Лиги чемпионов завтра должен был сыграть с немецким "Шальке". В связи c дисквалификацией украинского клуба его место займет греческий ПАОК.