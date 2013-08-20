Стартовала продажа билетов на Чемпионат мира по футболу 2014

Началась продажа билетов на Чемпионат мира по футболу 2014, который состоится в Бразилии.

С 20 августа по 10 октября все желающие могут подать заявки на билеты на официальном сайте ФИФА, а в случае их подтверждения — оплатить. Всего в продажу поступит 3 миллиона билетов на 64 матча, билеты будут продаваться по частям. Эта фаза продаж — первая из трех, - отмечает sportbox.ru.

Цены на билеты варьируются от 90 долларов на матчи группового раунда до 990 долларов на финал для иностранцев, граждане Бразилии эти же билеты могут купить по льготной цене.

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Как считает директор по маркетингу ФИФА Тьерри Вейль, уровень продаж билетов на матчи ЧМ-2014 в Бразилии будет не ниже, чем на том же турнире 2006 года в Германии. «Я думаю, мы столкнемся со спросом, который был на турнире в Германии, когда на один билет было семь претендентов. Но каждая ситуация специфична. Например, на чемпионате мира в ЮАР (в 2010 году) мы продали 1,9 млн билетов, основная часть которых была куплена в течение турнира, незадолго до матчей — такова местная культура», — цитирует Вейля официальный сайт ФИФА. Вейль добавил, что «в целях улучшения системы продаж (в ФИФА) решили открыть больше билетных центров в легкодоступных для людей местах». Также для покупателей теперь доступна услуга доставки билетов на дом в любую точку мира.

Мундиаль состоится следующим летом в Бразилии, матч открытия пройдет в Сан-Паулу 12 июня, финал — 13 июля в Рио-де-Жанейро. Турнир должен пройти в 12 городах на 12 стадионах.