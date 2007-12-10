Юрий Семин: «Динамо» - это то, что мне сейчас нужно

В субботу заслуженный тренер России Юрий Семин подписал контракт с киевским Динамо. В интервью газете “Спорт-Экспресс” Юрий Семин сказал, что для него это большая честь.

Контракт рассчитан на два с половиной года с возможностью продления при согласии обеих сторон еще на год.

Специально обозначать турнирные цели Динамо новый тренер не стал, отметив, что они и так очевидны: победа во всех турнирах.

Семин говорит, что успел соскучиться по серьезной тренерской работе и благодарен братьям Суркисам за возможность вновь проявить тренерскую квалификацию на самом высоком уровне. “Динамо - это то, что мне сейчас нужно”, - сказал тренер.

Юрий Семин рассказал о том, как стороны договорились о заключении контракта:

“В кои-то веки выбрались с женой в Карловы Вары отдохнуть, немножко подлечиться. 5 декабря мне туда позвонил президент киевского Динамо Игорь Суркис и пригласил на переговоры... Я, долго не раздумывая, вылетел в столицу Украины. Договорились быстро. У киевского Динамо великолепная инфраструктура еще с советских времен, которая и сейчас с каждым годом улучшается. Вступил в строй новый футбольный манеж, обновляется тренажерное оснащение. Лучше условий для работы тренера не придумаешь”.

Новый состав тренеров Семин обещает объявить после матча со Спортингом.

Наставник не исключает приглашения в команду новых новых игроков: “В клубе очень мощный, активный селекционный отдел, есть собственные наработки в селекции и у президента клуба. Посоветуемся, обсудим кандидатуры. Вероятно, новички все-таки появятся”.

В последнее время Динамо возглавляли украинские тренеры; на вопрос, не будет ли у болельщиков команды настороженного отношения к иностранцу, хотя и россиянину, Юрий Семин ответил:

“Киевское Динамо для меня не посторонний клуб. Облегчает задачу то, что в нем у меня много хороших знакомых, а Йожеф Сабо - так просто близкий друг. И потом, мы не собираемся совершать в Киеве никаких революций”.

“Переезжаем в столицу Украины надолго, намерены соблюдать местные традиции, обычаи, и, думаю, болельщикам не понадобится много времени, чтобы еще раз убедиться: мы - русские и украинцы - по-прежнему близки по духу. Наша тренерская бригада берется за вывод киевского Динамо из кризиса. Надеюсь, нам это удастся в кратчайшие сроки”, - подытожил тренер.

Football.ua