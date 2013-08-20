Металлисту повторно отказали в участии в еврокубках
13:40, 20 августа 2013Спорт
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CAS отклонил повторную апелляцию харьковского «Металлиста» на решение УЕФА о годичном отлучении команды от еврокубков.
Металлисту в Германию лететь не за чем / Фото: metalist.ua
Об этом на гостевой странице фанатов «Металлиста» сообщил вице-президент клуба Константин Пивоваров: «Нам отказали в приостановке решения о дисквалификации. С Шальке не играем. Ждем 28 августа».
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В то же время, на официальном сайте CAS информации об этом пока нет.
Как сообщал УНИАН, ранее УЕФА исключил «Металлист» из числа участников еврокубков на основании решения CAS от 2 августа с. г., признавшего «Металлист» участником договорного матча.
28 августа CAS должен повторно рассмотреть и вынести окончательное решение по делу об игре 2008 года «Металлист» - «Карпаты».
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